英國「金融時報」6日報導，蔡英文總統將於4月初在美國加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤，而不是麥卡錫來台，以免刺激北京。外交部長吳釗燮今表示，這個說法不確實，在中國威脅下，外交部要團結更多關心台海情勢的友人，國際友人要給予高度支持，「我們只有歡迎」。

立委今天也都關切蔡總統下個月的中美洲行，會否如報導所指將過境美國，於加州見麥卡錫，並在雷根圖書館發表談話。吳釗燮對此強調，元首外交是外交部重要工作一環，隨時都在努力安排，但還沒安排完成就沒有資訊對外說明，安排完成後，一定會做報告。

該報導指出，包含美國官員在內，美台雙方都對麥卡錫訪問台灣高度不安，擔心這會嚴重加劇台海緊張局勢。國民黨立委林思銘提到，國防部長邱國正昨天才說外國高層來訪可能讓中共師出有名，是否會為避戰，取消麥卡錫來台，以免情勢升高？

吳釗燮說，這個說法不確實，在中國威脅下，外交部要團結更多關心台海情勢的友人，國際友人要給予高度支持，「我們只有歡迎」。

邱國正也強調他只是針對他所觀察到的，依照過去的例子，有高層來訪，中共兵力就會增加，步調會加快，但這不表示這是避戰的方法，他並不反對跟友邦交流。