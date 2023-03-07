一個人，協助猴硐的老礦工們保存礦工文化，一群小學生，將百年校慶結合原民慶典，融合地方四大族群；信義房屋社區一家計劃，助理想家園成真，即日起開始徵件至4月30日止，不限主題、年齡、國籍、學生、個人或團體，只要能提出凝聚人心、讓社區家園永續美好的想法者都能報名，有機會獲得最高50萬圓夢金，實踐永續理想家園。

信義房屋自2004年每年投入2000萬執行社區一家「全民社造行動計畫」，今年已邁入第19年，推動至今投入逾4億元，協助3000多個社區圓夢，全台鄉鎮市區提案涵蓋率達100%。為單一民間企業支持時間最長、投入金額最多的社區營造計畫，而面對氣候變遷，為了讓在地行動也能接軌國際，社區一家提案者思考計畫內容和聯合國永續發展目標SDGs的連結，提出打造社區共好共榮的永續行動方案。

2022社區一家個人類首獎李依倪保存礦工文化，並與礦工爺爺合著礦工回憶錄「黑暗的世界」。（圖/信義房屋提供）

信義房屋執行經理黃卉芃表示，社區一家「全民社造行動計畫」設有《幸福社區類》、《築夢個人類》與《深耕校園類》三大類別，除了團體外，個人和小學師生也都能參與提案。2022年個人類首獎李依倪以文史專長與藝術力量協助猴硐的老礦工們永續礦工文化，也促進地方發展。李依倪表示，社區一家除了給予資金協助外，獲獎報導的曝光效益，讓大眾更關注礦工文化保存，也吸引許多志同道合的夥伴一起投入，有人接棒，才能永續。

而社造精神也持續向下紮根，2022年《幸福社區類》楷模獎得主高雄杉林國小與居民合作，透過百年校慶結合地方慶典的舉辦，促進當地布農族、大武壠族、閩南與客家四大族群文化融合，凝聚社區意識、重新找回社區力量，而學生們也因為與社區有緊密的連結，積極參與公共事務，更能建立深厚的在地情感；而連續三年獲得《深耕校園類》中學生組首獎的萬芳高中，就是以積木為引子，從歷史文化出發，發展系列走讀遊程與在地文史推廣。

杉林國小透過踏遊社區的遊庄活動讓學生更了解社區也凝聚居民。（圖/信義房屋提供）

長期擔任社區一家評審的盧思岳表示，相較於公部門的各種社造計畫，社區一家計畫相對有彈性，只要想為社區、家鄉做點事，即便是個人或非正式立案的團隊都可以來提案。另外就是充分信任提案者，不採原始憑證核銷的嚴格制度，而且獲獎即撥付七成圓夢金，繳交結案報告再撥三成，讓有心耕耘社區者有充裕資金，能多些時間、精力去多做點事，並鼓勵他們思考提案的永續性與影響力。

為了鼓勵更多人參與社區一家「全民社造行動計畫」，信義房屋將於台北、台中、彰化、高雄與花蓮等地舉辦多場《2023社區一家徵件說明會》，邀請歷屆得主分享永續社造經驗，詳細活動辦法與說明會場次，請上社區一家官網查詢https://www.sinyi.com.tw/community/，或洽詢全民社造專線0800-884718。