六角股價自兔年開紅盤1個多月以來已漲近33％，若以去年11月起漲點計算，4個月漲幅達逾95％。三大法人近期偏多操作，上周合計買超達1123張、6日續買超273張。其中，近2日買超達2012張，包括外資買超1411張、投信買超513張、自營商買超88張。

六角尚未公布2022年財報，全年自結合併營收42.08億元，年增0.91％、創歷史次高。由於前三季歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏2021年全年、改寫同期次高，全年獲利反彈倍增態勢可望確立。

六角2023年1月自結合併營收3.29億元，月減11.05％、年減1.22％，為近8月低點，主因春節連假長達10天，使海外銷貨出貨天數僅半個月，短期季節性因素影響六角母公司與子公司天恩粉圓海外原物料銷貨動能所致。

不過，六角旗下餐食子公司王座受惠春節旺季效應，1月自結合併營收再創1.14億元新高，月增15.86％、年增達86.68％。澳洲子公司受惠展店效應及快銷品（FMCG）銷售增溫，1月營收年增21.6％。中國大陸解封後消費動能復甦，旗下杭州瑞里1月營收亦脫離谷底。

展望2023年，六角「Chatime日出茶太」展店步調持續加速，全年目標拚達1800家，力求疫後恢復每年維持30％成長，同時進行海外供應鏈中心規畫布局，配合子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長、表現重返甚至更甚疫前榮耀。

六角董事長王耀輝先前表示，「Chatime日出茶太」今年目標拓增至1750～1800家，淨增350～400家，較去年接近翻倍，淨增率自15％持續回升至逾20％。其中，印尼、馬來西亞、菲律賓、澳洲、加拿大將是主力展店市場。