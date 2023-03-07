歐系外資表示，在團隊更新的全球智慧型手機報告中指出，降低2023年全球智慧機出貨5%、至11.6億支，年減幅4%，預計下半年將逐漸回穩，期待在第三季可以看到顯著得出貨，第四季更將回復到季對季的正成長。另外，也將2023年、2024年全球5G智慧機出貨量下修1%、2%，分別為7.2億、8.3億支，滲透率為63%、68%，主要是由於較低階的5G手機出貨量增加，通貨膨脹仍是5G滲透率較慢的主因，在通路消化庫存較慢以及大陸銷售較弱的衝擊下，神盾的庫存依舊是一個問題。

歐系外資表示，儘管神盾去年第三季與安國(8054)，但因智慧型手機動能低迷下，相信神盾第一季營收恐仍處於谷低，僅微幅增加5%，且在第三季以前恐很難看到有意義的成長，有鑑於營收規模較小和缺乏運營槓桿，神盾上半年恐吃下虧損。神盾去年截至去年第三季庫存約18億元，年增加114%，但主要一部分原因是因為去年7月合併安國所致，若不包括合併安國，預估神盾本身庫存仍季增29%，可能來自於晶圓採用速度較慢，並且對晶圓廠有承諾量能，導致庫存周轉天數升高，相信神盾未來幾個季度可能需要更具侵略性的價格來減少其庫存，但可能會傷害到毛利率。

歐系外資表示，神盾一直試圖從智慧手機指紋業務中多樣化發展，在過去的幾年中，通過開發新應用以及新產品，已經開始出貨NB指紋感測，神盾的DTOF解決方案也擬在今年第四季導入韓國手機大廠，儘管如此，上述相關貢獻在2023年貢獻也相當有限，且2024年仍要持續觀察，故將神盾目標價由80元調降到62元、評等由中立調降到劣於大盤。