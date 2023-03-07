日媒共同社指出，尹錫悅在去日本之前，可能利用16與17日先到其它國家訪問。韓國總統辦公室也表示，正認真考慮此次訪日之旅。若順利成行將是時隔4年以來，韓國總統再一次去日本。

6日，在充滿爭議中，韓國政府決定透過韓國企業所成立的公共基金，而非遭控訴的強迫勞動日本公司，作為補償韓國當時受害民眾的金錢來源。由於尹錫悅有示弱之嫌，也引起強悍民族性的韓國不小騷動。

外界解讀，在目前朝鮮狂射導彈與中國大陸日漸茁壯下，美國希望在對付解放軍之前，先將日韓間的關係打好。同時，韓國也希望借助美日的力量，來抵禦朝鮮核武的脅迫。

4月時，尹錫悅已計畫將在韓美建交70周年之際，飛去美國華盛頓拜訪拜登。若尹錫悅的訪日與訪美活動都如願實現，韓日美3國聯合牽制中國大陸的合作關係將更緊密。

專家學者解讀，若尹錫悅被主辦國日本受邀為嘉賓的話，韓日美也可利用5月在廣島舉行的G7（7大工業國）會議時，3國領導人再次共聚一堂商討國家大事。至於日本G7為何選在廣島，除了岸田是出身於這個曾被原子彈炸過的地區外，同時也有趁機炒作中國大陸核威脅之意。