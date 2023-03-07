楊靜茹／南投報導

南投縣1名國中3年級、15歲少年與同學等人前年晚間至卡拉OK唱歌，席間他去上廁所時，慘遭1名成人尾隨入內強摸「小弟弟」，他穿上褲子洗手要出去，喝斥：「不要動我。」遭對方攔阻強脫褲子摸下體，事後學校老師通報展開調查。南投法院日前審理後，將加害人依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2月。

被害少年指出，當晚他與同學一起去上廁所，同學上完廁所先出去，剩他還在上廁所時，加害人就走進來，突然從背面摸其下體，他穿上褲子洗手準備要出去，對方關門不准他出去，還硬脫其褲子，他大吼：「不要動我。」慘遭二度摸下體約2分鐘，才掙脫對方離開。

證人指出，同學用力打開廁所的門，滿臉氣憤催促：「趕快走！」他們離開卡拉OK店，同學一路上都沒講話，一直悶悶不樂，事後好幾天問他當晚為何用力開門？他才坦承被關在廁所慘遭強制猥褻的悲慘遭遇。

加害人被傳喚到案說明，起初矢口否認，甚至辯稱，不知道對方是國中生，當晚沒有同在廁所內，完全不可能摸他的下體，否認強制猥褻；事後才坦承，少年的同學是朋友的表弟，早就知道少年是國中3年級學生。

法官審理後，加害人已是成年人，故意對12歲以上、未滿18少年強制猥褻證據確鑿，依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑至2分之1， 判處有期徒刑1年2月。