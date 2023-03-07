全球疫情趨緩後，各國都開放國門，航空業訂單需求增溫，法人預期拓凱今年航空座椅訂單有機會成長至少5成，將為營運成長再添新的動能。

在自行車零組件方面，此部分營收約占拓凱4~5成，2023年自行車市場存有庫存需要去化的隱憂，不過，拓凱主要車用客戶多中高階產品，且在接單生產型態，目前並沒有這個問題，今年下半年新車種開案情形也符合預期。不過，整體自行車市場保守以待，將觀察新品的銷量變化。

拓凱2022年全年度營收109.65億元，創新高，年增26.16%，2022年前3季稅後純益18.53億元，年增2.23倍，每股純益20.4元。

拓凱越南平陽廠2022年試量產，今年正式量產後，將替拓凱增加營運動能，此廠將占自行車零組件營收的2成左右，目前也預留擴充產能空間。

另外，在中科后里新廠預計在明年第4季完工，初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，後續將擴大相關技術，應用於航空、醫材、運具與電子產品等。