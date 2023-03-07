2023年全國中等學校運動會在新竹縣登場，羽球項目資格賽從3月2日至3月9日，一連8天在明新科大體育館登場，來自各縣市共2220名羽球好手齊聚一堂，其中團體組資格賽在6日落幕，分為國男、國女、高男、高女4組共145隊，各組取8隊共32隊晉級。

全中運羽球資格賽團體組共145隊，其中國男團44隊、國女團37隊、高男團37隊、高女團27隊，團體賽採3單2雙制（單單雙雙單），各點均採3局2勝制，各組取8隊晉級4月21日至26日會內賽。羽球團體組獲得會內賽資格名單如下：

國中男子團體賽：台中市市立西苑高中附設國中、高雄市市立英明國中、桃園市市立光明國中、台北市市立中山國中、台中市市立豐原國中、桃園市市立瑞坪國中、台北市市立西湖實驗國中、桃園市治平高中附設國中。

國中女子團體賽：高雄市市立三民國中、桃園市市立光明國中、台北市立大同高中附設國中、台南市市立永康國中、彰化縣縣立埔心國中、雲林縣私立東南國中、新北市市立江翠國中、台北市市立中山國中。

高中男子團體賽：台中市市立西苑高中附設國中、新竹縣私立東泰高中附設國中、新北市私立能仁家商、桃園市治平高中附設國中、台北市私立泰北高中附設國中、台南市國立新豐高中、高雄市市立高雄中學、南投縣國立竹山高中。

高中女子團體賽：台北市市立大同高中附設國中、新北市市立新北高中、高雄市市立高雄中學、桃園市治平高中附設國中、新北市私立能仁家商、基降市國立基隆高中、台北市私立泰北高中附設國中、台北市私立金甌女中。