數據顯示，2月以美元結算的交易額也有所增長，達到1.42兆盧布，約合188億美元，增幅為8％。從整體比例看，2月各類貨幣交易額中，人民幣占主要貨幣交易總額的近40％，美元占略高於38％，歐羅占比為21.2％。
俄烏戰爭在去年2月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額占87.6％，歐羅占11.9％，人民幣僅占0.32％。
另一方面，中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長29.3％，超過1,900億美元。
俄羅斯生意人報（Kommersant）6日報導，莫斯科交易所今年2月統計數據顯示，人民幣有史以來首度超越美元，成為該交易所月交易額最大的貨幣。莫斯科交易所2月人民幣交易額超過1.48兆盧布，約合196億美元，較1月增長三分之一。
數據顯示，2月以美元結算的交易額也有所增長，達到1.42兆盧布，約合188億美元，增幅為8％。從整體比例看，2月各類貨幣交易額中，人民幣占主要貨幣交易總額的近40％，美元占略高於38％，歐羅占比為21.2％。
俄烏戰爭在去年2月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額占87.6％，歐羅占11.9％，人民幣僅占0.32％。
另一方面，中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長29.3％，超過1,900億美元。
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