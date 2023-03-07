金門縣長陳福海陪同住民與家屬視訊會面，了解家屬對於地區機構服務品質的想法與建議。(圖／金門縣政府提供)

金門縣老人福利機構大同之家、松柏園長期照顧中心及身障福利機構福田家園、妙妙屋庇護工場等3家住宿式機構，通過衛福部品質提升卓越計畫評核，並獲得中央獎勵金，縣長陳福海昨(6)日下午特別前往慰勉工作人員之努力與辛勞，並加碼致贈禮券，鼓勵持續用心照顧轄內長者及身心障礙者。

陳福海表示，住宿式機構主要提供24小時全日生活照顧，是照顧服務的最後一道防線，縣府將致力督導並輔導機構提供穩定且優質的服務，讓縣民在機構內可以接受妥適的照顧。

陳福海除了關懷機構的長者、身心障礙者及工作人員外，同時亦陪同住民與家屬視訊會面，了解家屬對於地區機構服務品質的想法與建議，並提醒家屬務必多到機構探視住民，或於特殊節日帶住民返家團聚，增進家人間的互動與情感。

陳福海同時參觀妙妙屋庇護工場，了解目前庇護工場的產品與經營項目逐漸多元化，產品包裝設計也變得新穎，除了原本烘焙項目，同時新增販售貢糖、咖啡包、茶葉包，並結合環保局「獺金杯」循環杯清洗作業，結合社會、身心障礙者、環保三大主軸，呼籲社會大眾踴躍採購，一同支持身心障礙者。