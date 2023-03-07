政府近年積極推動綠色消費，例如財政部推出「購買節能電器退還減徵貨物稅」獎勵措施，於112年6月14日以前，民眾購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，可申請退還減徵貨物稅最高新臺幣2,000元，讓民眾汰換家中老電器，既能領補助也能兼顧環境友善。

華南銀行表示，綠色經濟與永續發展的國際趨勢當道，「綠色金融」成為銀行新顯學。該銀行透過引導資金流向減碳及永續發展領域，促進綠色商品服務深化發展，提升企業及消費者注重環保及綠色消費意識。