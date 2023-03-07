貢寮區漁會總幹事林麗美跟漁民解說定置漁場的設備及作業方式。（蔡雯如攝）

明日就是國際婦女節（International Women's Day），表彰婦女在各領域的貢獻，以往漁會都給人男性陽剛的印象，但隨著時代演進，有越來越多女性投入，貢寮區漁會總幹事林麗美深耕在地30餘年，不僅親自參與出海漁撈、養殖採收作業，有著不輸給男性的精神，因此也被地方漁民譽為「大海的女兒」。

漁業處指出，林麗美出生在澳底漁港，因家中從事捕魚，常會到漁會辦事，因此她也立志要在漁會工作，畢業後從保險業做起，剛開始不習慣與漁民的對話模式，但相處後瞭解漁民個性直率，後續也與漁民建立如同家人般的感情。

林麗美後續調任工程單位後，適逢政府採購法施行，因不熟捻規範及程序，她憑著不服輸的個性持續上課，期間完成澳底漁港辦公大樓、製冰廠及直銷中心等工程案，至今已在漁會服務30餘年，為了瞭解漁民工作環境，林麗美也參與出海漁撈，陪同漁民近海養殖和採收，同時與農業局合作，成功推廣在地養殖的「貢寮鮑」品牌。

為提升漁產品價值，林麗美近年更研發急速冷凍鮮鮑、滷鮑、白帶魚塊、魚卷、魚丸等水產加工品，透過希望市集、網路行銷等，讓貢寮鮑在市面發光發熱，截至去年底產值已突破2.3億元，林麗美更利用全國第一座「栽培漁業示範區」卯澳灣，結合卯澳漁村及馬崗漁村資源和特色，發展觀光旅遊休憩漁村。

林麗美表示，傳統觀念認為漁會是男人的天下，但卻不可忽視女性總幹事在會務行政、漁民間的互補作用，在溝通協調過程中化解衝突。

新北市農業局長李玟表示，貢寮區漁會在林麗美的帶領下，發展日益卓越，證明女性在漁業也能出頭天，翻轉漁會職場刻板印象，市府會持續挹注資源，協助更多年輕漁民創新。