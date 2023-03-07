47歲周姓、37歲李姓夫妻2020年7月因吵架發生推擠，抱著3個月大兒子的李女遭推倒在床上，兒子竟因此死亡。2人竟把兒子載到陽明山棄屍。去年10月周男家暴7個月的小女兒，李女良心過不去，向警方自首，2人遭依過失致死起訴。

桃園地檢署調查，周姓男子跟李姓女子在2017年結婚，2020年時育有2歲多大女兒、3個月大兒子。當年7月2人吵架，李女因不想繼續吵架，抱著兒子要外出，周男不顧兒子才剛出生，竟與李女發生拉扯，還把李女推倒在床上。因為2人發現兒子哭聲停止，發現其呼吸微弱、四肢癱軟、無任何反應，連忙施以心肺復甦術，但兒子仍回天乏術。

2人供稱，擔心報警後，大女兒會被社會局安置，因此決定將兒子棄屍。兒子死亡當天晚上，就開著租來的汽車，將兒子從板橋住處載到陽明山竹子湖，李女將兒子屍體擦拭乾淨，並褪去衣服、尿布包巾，並由周男將兒子棄置山坡。

一直到2022年3月，小兒子出生，周男因為不滿兒子哭鬧向李女抱怨，為了使小兒子安靜，竟然將周男平常吃的鎮靜劑餵給小兒子吃。但因為小兒子服用鎮靜劑後，進食受到影響，在小兒子1個月大時，改以口水巾塞進小兒子嘴巴、毛巾捆住小兒子頭部。後來兒子長更大後，更直接用童軍繩綁住小兒子嘴巴固定住口水巾，僅有餵食牛奶才會解開，讓兒子不再哭鬧。

2022年10月底，周男看到李女餵食小兒子，認為7個月大的小兒子眼神挑釁，竟然甩小兒子巴掌。李女因為擔心小兒子持續被虐待有生命安危，加上大兒子死亡良心過意不去，才向警方自首。警方到場時，發現小兒子竟然已經昏迷，趕緊送醫後，發現有脫水性休克、窒息性腦傷、腦部發展遲緩、視神經傳導異常、營養不良、低體溫、生長發育嚴重遲緩等。

檢方認為，李女在司法人員獲報前自首，請求法院依規定減刑，另2人無殺人犯意，因此依過失致死起訴，目前仍在押中。