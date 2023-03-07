台中市北區文心路四段198號前，6日晚間發生8機車撞成一團的車禍意外。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區文心路四段198號前，6日晚間發生8機車撞成一團的車禍意外。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

25歲黃姓男子昨（6日）晚間約18點20分騎機車行經台中市北區文心路四段198號前，突然因閃避前車打滑，造成致後方23歲騎機車的廖姓女子等7台機車煞車不及碰撞，8車撞成一團幸好眾騎士只受到擦挫傷，警方到場處理8名騎車都沒有酒駕情事。

台中市警察局第二分局6日18時20分接獲民眾報案，稱北區文心路四段198號前有發生多輛機車追撞交通事故，經警方迅速到場查處了解，發現現場為8台機車發生交通事故。

經調查是第1台機車是25歲黃男，他自述閃避前方向左偏向之機車而緊急煞車不慎打滑，而緊接在後的是23歲廖女駕駛機車也煞車不及碰撞，同時後方6台機車依序是24歲黃男、59歲廖男、23歲黃男、25歲凌女、19歲徐男、40歲周男駕駛的機車全部都倒地；其中5名駕駛身體有多處擦挫傷，因表示沒有大礙，都自行就醫。

警方到場也依規為8位機車駕駛人進行呼氣酒測，均未發現有飲酒之情事。目前警方正積極調閱相關監視器畫面以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

台中市第二分局分局長楊川提醒，車輛駕駛人行車上路，駕駛人應注意車前狀況、道路狀況等，隨時採取必要防禦駕駛之安全措施，並保持適當之行車安全距離及間隔，建立正確用路觀念，才能減少交通事故發生、保障你我行車安全。