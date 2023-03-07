伴隨一旁的田園景色，最近吸引不少遊客前往拍照。（張毓翎攝）

河林初埤木棉花道全長866.5公尺，目前花開約3成。（張毓翎攝）

趁著花季期間，白河區公所舉辦一系列木棉花季活動，讓遊客不只賞花，也能在花道旁聽音樂。（張毓翎攝）

適逢春暖花開，台南白河林初埤木棉樹出現一顆一顆的花苞，有些已開得火紅，目前花開約3成，伴隨一旁的田園景色，最近吸引不少遊客前往拍照，白河區公所11日至26日的每周末，將在現場舉辦木棉花季活動，結合音樂表演、特色市集，提供遊客更豐富的旅遊體驗。

白河林初埤木棉花道全長866.5公尺，全區含周邊種植約1.7公里、共715棵木棉樹，每到3月陸續開滿火紅的花朵，2015年被外國旅遊網站選為全球最美花道之一後，使知名度更上一層樓。

趁著花季期間，白河區公所舉辦一系列木棉花季活動，讓遊客不只賞花，也能在花道旁聽音樂，區公所表示，11日開幕時，由在地白河體育會太鼓表演及玉豐國小的舞獅及陶笛表演作為開場演出，並結合當地社區、鄰近區域青農及商家，在農夫市集一同行銷台南轄內產業美食。

區公所說，開幕當天還會結合健康促進健走活動，邀請民眾沿途一起欣賞木棉花美景，響應節能減碳，享受環保新生活，另星期二樂團也將帶來管樂展演，並於近晚時分邀請街頭藝人帶來氣球秀及競技扯鈴的演出，歡迎民眾來白河欣賞世界級的美景，並體驗悠閒的農村風光。

為維持遊客的賞花品質及用路人安全，區公所提醒，假日花季期間，將會進行交通管制措施，從早上8點至下午6點，南90沿線僅開放單向通行（阿匹婆便利商店往土溝方向），土溝往阿匹婆便利商店方向車輛禁止進入及通行，請沿南91往南89方向繞行。