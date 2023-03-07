大陸外交部長秦剛7日出席兩會外長記者會，針對中俄關係，他強調，中俄元首之間保持著密切的交往，這是兩國關係的指南針和定盤星，相信在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會在高水準上持續向前發展。

澎湃新聞報導，被問及中俄關係能否為國與國關係提供新的範式，秦剛表示，你提到大國關係範式，這是觀察中俄關係一個很好的視角。大國交往是搞封閉排他的政治集團？還是坦坦蕩蕩的君子之交？中俄成功走出了一條大國戰略互信，鄰里友好的交往之道，成為國際關係的典範。

秦剛指出，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影。中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡和穩定就多了保障。世界越是動盪不安，中俄關係就越要穩步前行。

秦剛強調，中俄元首之間保持著密切的交往，這是兩國關係的指南針和定盤星，我們相信在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會在高水準上持續向前發展。至於你提到中俄的貿易使用什麼貨幣，答案很簡單，什麼貨幣好用，既安全又信得過，就用什麼貨幣。國際貨幣不應該成為單邊制裁的殺手鐧，更不應成為霸淩脅迫的代名詞。