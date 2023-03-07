近日基隆捷運地方負擔經費暴增風波不斷，基隆市長謝國樑強硬表示「門都沒有」，立委蔡適應表示用地費用地方要想辦法自籌，交通部長王國材則表示可開發沿線土地挹注經費。對此親民黨籍的基隆市議會副議長楊秀玉6日在其臉書創作「打油詩」諷刺前朝林右昌市府沒有承擔責任，並呼籲應比照桃園機場捷運，由中央負擔經費。

楊秀玉表示，其在2020年已經就路線及經費質詢過當初的林右昌市府，沒想到現在又出現地方自籌款暴增3倍的問題，好像月亮陰晴圓缺「初一十五不一樣」，但林右昌市府沒有和中央確定好的政策，卻要讓現在的謝市府來擔，是不負責任的。

基隆市議會副議長楊秀玉自製打油詩，諷刺林右昌前市府和中央基隆捷運政策一變再變。（截自楊秀玉臉書／徐佑昇基隆傳真）

楊秀玉舉例，基隆作為郵輪母港，港務運作對於經濟發展非常重要，然而關稅都上繳給中央，等於基隆市民幫中央賺了錢卻沒任何好處。但現在中央提案要蓋捷運，卻又來跟基隆市要錢，基隆不只錢給了中央，竟還要再負擔基隆捷運「變相懲罰性」的金額，而這筆鉅額自籌款到底是否定案，之後會不會又再漲，都是未知數，這是她完全不能接受的。

楊秀玉建議，基隆捷運地方自籌款部分，中央政府應該比照也是重大交通建設的桃園機場捷運，由中央負擔費用，不要再剝奪已經沒有港務收入的基隆市。