全國民主監督聯盟總召集人黃正忠原本打算將抗議書交給高雄日本交流協會，但高雄事務所人員以非官方組織為由，表達沒有立場接受，最後轉交給大樓物業公司人員，希望能將退伍軍人心聲間接轉達給日方。（柯宗緯攝）

全國民主監督聯盟總召集人黃正忠今早率領多名退伍軍人到高雄日本交流協會前抗議，警方出動40名警力維安，所幸最後和平收場。。（柯宗緯攝）

《日本經濟新聞》報導關於我國退役軍官9成赴陸賣情報，惹來退伍軍人炸鍋。身為退伍軍人的全國民主監督聯盟總召集人黃正忠今（7）日發起抗議活動，前往高雄日本交流協會遞交抗議書，怒嗆難道蔡英文總統是匪諜頭子嗎？要求該會轉達日本當局及日媒，否則不排除發起全台抗議行動，並揚言發起拒買日本貨。

不滿日媒稱9成退役軍官赴陸賣情報 民團嗆：蔡英文是匪諜頭子嗎？

黃正忠今早率領多名退伍軍人到高雄日本交流協會前抗議，警方出動40名警力維安，所幸最後和平收場。黃正忠原本打算將抗議書交給高雄日本交流協會，但高雄事務所人員以非官方組織為由，表達沒有立場接受，最後轉交給大樓物業公司人員，希望能將退伍軍人心聲間接轉達給日方。

針對民進黨立委劉世芳連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。黃正忠等人也為此感到不滿，結束高雄日本交流協會的抗議行程後，旋即到劉世芳位於左營的服務處抗議。（柯宗緯攝）

「如果今天9成軍人是匪諜，那台灣早就淪陷了！」黃正忠怒斥，《日本經濟新聞》不實報導，竟稱台灣有9成退伍軍官赴陸賣情報牟利，俗話說「士可殺，不可辱」，這對國軍是很大的汙辱，難道總統是匪諜的頭子嗎？他也呼籲，身為三軍統帥的蔡英文總統、國防及外交等有關單位要硬起來表達抗議。

針對民進黨立委劉世芳連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。黃正忠等人也為此感到不滿，結束高雄日本交流協會的抗議行程後，旋即到劉世芳位於左營的服務處抗議。（柯宗緯攝）

黃正忠強調，若遞交抗議書後，日媒沒有誠意道歉的話，到時會再發起全台22縣市走透透，號召所有退伍軍人站出來捍衛名譽，「若日本人不道歉就滾回日本，甚至要發起台灣人拒買日本貨」。

此外，針對民進黨立委劉世芳連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。黃正忠等人也為此感到不滿，結束高雄日本交流協會的抗議行程後，旋即到劉世芳位於左營的服務處抗議，喊話要大家2024年下架劉世芳，但今天服務處大門深鎖，沒有人出面回應。