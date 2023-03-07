《日本經濟新聞》報導關於我國退役軍官9成赴陸賣情報，惹來退伍軍人炸鍋。身為退伍軍人的全國民主監督聯盟總召集人黃正忠今（7）日發起抗議活動，前往高雄日本交流協會遞交抗議書，怒嗆難道蔡英文總統是匪諜頭子嗎？要求該會轉達日本當局及日媒，否則不排除發起全台抗議行動，並揚言發起拒買日本貨。
黃正忠今早率領多名退伍軍人到高雄日本交流協會前抗議，警方出動40名警力維安，所幸最後和平收場。黃正忠原本打算將抗議書交給高雄日本交流協會，但高雄事務所人員以非官方組織為由，表達沒有立場接受，最後轉交給大樓物業公司人員，希望能將退伍軍人心聲間接轉達給日方。
「如果今天9成軍人是匪諜，那台灣早就淪陷了！」黃正忠怒斥，《日本經濟新聞》不實報導，竟稱台灣有9成退伍軍官赴陸賣情報牟利，俗話說「士可殺，不可辱」，這對國軍是很大的汙辱，難道總統是匪諜的頭子嗎？他也呼籲，身為三軍統帥的蔡英文總統、國防及外交等有關單位要硬起來表達抗議。
黃正忠強調，若遞交抗議書後，日媒沒有誠意道歉的話，到時會再發起全台22縣市走透透，號召所有退伍軍人站出來捍衛名譽，「若日本人不道歉就滾回日本，甚至要發起台灣人拒買日本貨」。
此外，針對民進黨立委劉世芳連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。黃正忠等人也為此感到不滿，結束高雄日本交流協會的抗議行程後，旋即到劉世芳位於左營的服務處抗議，喊話要大家2024年下架劉世芳，但今天服務處大門深鎖，沒有人出面回應。
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