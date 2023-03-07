在甫宣佈的5G產業挑戰賽結果中，來自台灣由國家兩廳院製作《神不在的小鎮》一舉奪得娛樂項目的亞軍。本案係資策會執行由文化部、數位發展部、經濟部共同支持的「文化科技5G垂直應用場域建構及營運計畫」，在國家兩廳院打造出全球領先、台灣唯一整合5G專網技術及5G毫米波藝文展演公共場域，其5G通訊覆蓋面積超過3公頃，是亞洲最大的文化展演型專網。此一專網中，已採用高通Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，並由資策會與高通提供技術指導和測試裝置；同時更集結國內5G生態系的優秀業者，包括由中華電(2412)提供28GHz 5G毫米波頻段網路環境；華碩(2357)、啟碁(6285)、廣達(2383)提供搭載高通技術的毫米波手機、無線路由器等解決方案，在多方共同合作下，成功提升台灣在5G時代的創新競爭力。奠基於此技術，國家兩廳院於2021年打造，全台首部大型沈浸式5G虛實展演製作《神不在的小鎮》，在兩廳院的藝文廣場、實驗劇場與線上空間中，三地同時開演。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通十分樂見此次台灣運用5G毫米波所打造的全新藝文展演模式，獲得GSMA的高度肯定，成為5G新時代以科技推動產業轉型的全球典範之一。5G通訊是實現全球各領域智慧連結的骨幹，為人類生活帶來更多便利及美好的想像；高通將持續透過技術創新與跨域合作，協助台灣及全球5G生態系廠商、政府及民間，推動製造、醫療、日常生活、文化、創意等更多實際場域的驗證，不斷開啟以5G科技驅動的新應用及新商業模式。

為迎接5G時代的全面到來，2022年MWC主辦單位GSMA宣布啟動5G產業挑戰賽，向全球行動通訊生態系包括垂直應用領域、政府機關、電信業者等發出邀請，徵求最佳5G應用案例，前來角逐六大領域的獎項，包括智慧製造、能源、生活、娛樂、生產力、創新等。