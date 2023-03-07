這是該央行自去年5月以來連續第10次提高基準利率，累計已升息350個基點。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中表示，決策理事會讓通膨回落至目標的決心沒有改變，並認為貨幣政策需要「進一步收緊」。CPI通膨指數顯示澳洲通膨已經到頂，但服務業價格通膨仍然高漲，夏季對一些服務的需求相當強勁。理事會將致力於讓通膨回落至介於2%～3%目標區間，同時讓經濟維持穩定，但實現軟著陸的路徑仍然狹窄。澳洲經濟增長已經放緩，一些不確定性意味著澳洲經濟可能出現好幾種不同的發展情境。勞動力市場雖然有一點緩解，但仍然非常吃緊。由於就業緊俏且通膨升溫，薪資繼續在加速增長，但薪資增長力道仍然符合通膨目標，最近的數據顯示出現物價和薪資相互追高、形成通膨螺旋上揚（Inflation Spiral）的風險已經降低。

值得注意的是，該央行釋出了偏向鴿派的信號，將需要進一步「升息」的說法，調整為需要進一步「收緊」。受此影響，澳元下跌0.3%，報0.6714美元。三年期政府公債殖利率大跌10個基點，報3.37%。

澳洲上季經濟季增0.5%，創下一年來新低，然而通膨仍然高漲，儘管最近已經出現到頂的跡象。1月消費者物價指數年漲7.4%，雖然低於市場預期，但仍創下史上次高記錄。