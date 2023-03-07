新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥7日舉行記者會，指控新北市動保處放任板橋台大翔心動物醫院任用無照助理替動物看診；新北市動保處表示，市府獲報後積極查處，已依獸醫師法開罰10萬元，且於該院經檢舉未見改善已經廢止該獸醫診療機構開業執照，動保處將持續協助民眾調解消費糾紛。

戴瑋姍表示，近期接到8起台大翔心動物醫院的醫療糾紛，廣告標榜三名獸醫師，其實只有院長是合格醫師，院方卻放任助理對外自稱醫師獨自替寵物看診；翔心動物醫院遭民眾舉報後，新北動保處竟讓翔心動物醫院直接辦理停業，讓受害民眾求償無門。

飼主董小姐今出面控訴，狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出，讓她心疼不已，轉院後才發現是骨釘被亂釘，後續治療將近4個月才好轉。

許小姐哭訴，她的狗狗「九妹」去年因身體不適，到醫院留院觀察，醫院還推銷高價的高壓氧治療，原本狗狗生命徵象穩定，卻在院內死亡，等她趕到現場，愛犬遺體已屍僵。

張錦豪表示，據獸醫師法，動物醫事助理進行醫療行為時，必須有獸醫師在場指導，但院內人員多次被民眾目擊獨立看診、抽血，明顯違法執業，動保處卻拖延未採納那些事證，讓更多動物生命受到傷害。

戴瑋姍批評，侯友宜曾誓言將新北市打造為友善動物城市，還承諾要保護動物的身心健康，卻一再發生各種動保弊端，呼籲新北市動保處須善盡職責。

新北市動保處表示，該醫院醫事助理未取得獸醫師資格執行獸醫師業務，已處10萬元罰鍰並沒入藥械，由於該院經檢舉而未見改善，已廢止該獸醫診療機構開業執照。

動保處表示，非獸醫師人員未具備專業醫療訓練，擅自執行獸醫師業務將有損飼主權益，也有違動物福利，切勿以身試法。飼主若對看診獸醫師資格有疑義，可以先至防檢局官網查詢獸醫師執業執照及診療機構開業相關訊息，亦可以直接向各縣市主管機關舉報。