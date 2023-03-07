酒醉男持傘打醉拳 三字經問候員警

桃園市蘆竹區今天清晨發生一起交通事故，有名男子開車接送酒醉友人返家時，不慎撞上前方停放在路旁的車輛，警方獲報到場後，酒醉友人竟行為失控，拿起車上的雨傘自顧自的在馬路上起舞，讓人看傻眼，當地住戶被吵得睡不著，將監視器畫面交給警方處理。

今天（7日）凌晨5時17分，蘆竹區上興路242號前發生一起交通事故，蘆竹警分局表示，有名25歲洪姓男子駕駛小客車載送酒醉友人返家，未注意車前狀況，不慎碰撞到李姓女子停放在路邊的小客車，引起一陣騷動，李女聽見碰撞聲，被吵得睡不著覺，發現自己愛車被撞，才立即報警。

警方說，員警獲報到場時，該名酒醉的友人因為受酒精影響，已經意識不清，且行為失控，拿起車上的雨傘，撐開後在馬路正中央閒晃、揮舞，甚至不斷對員警說「呼呼呼～」、「我這是雨傘，唷乎」、「你好可愛」等語，後來還飆罵髒話，員警感受到威脅拿出甩棍，後來在其他人的安撫下，交由家人帶回，該起單純自撞的交通事故則交由蘆竹交通分隊依規定處理。

蘆竹警分局則呼籲，飲酒請量力而為，切勿飲酒過度，而讓自身陷入險境或造成其他意外的發生。

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