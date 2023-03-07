2024總統大選的時間越來越近，民進黨主席賴清德操盤打贏南投立委補選後，在黨內聲望越來越高，民眾黨則是主席柯文哲有意參選，目前只剩藍營角逐大位人選未定。《TVBS新聞網》6日公布最新民調，若2024出現「三腳督」的局面，國民黨派出新北市長侯友宜勝算最高，假如是黨主席朱立倫出馬，支持率僅有12%。

從TVBS最新總統民調的結果可以看到，若三腳督國民黨派出朱立倫，支持度為12%、民進黨賴清德支持度為31%、民眾黨柯文哲支持度為30%；但若是換成新北市長侯友宜，支持度就會飆升到32％，民進黨賴清德28％，民眾黨柯文哲則是21%；最後在鴻海創辦人郭台銘披藍袍的情況下，他和賴清德的支持度都為28％，柯文哲19%。藍綠出現55波的情況。

對此，媒體人黃揚明分析，現在最希望朱立倫代表國民黨選總統的，一定是柯文哲，另在藍綠對決，只有朱立倫出現明顯的落後情況，態勢一直都是如此，沒有改變過。他強調，朱立倫若還認為自己有天命，那就真的只有祝福。

此外，黃揚明還提到，郭台銘在這次三腳督民調與1月中旬做的相比，不但國民黨支持者的支持度掉了13%、民眾黨支持者的支持度也掉了9%、中立民眾支持度掉8%；另與賴一對一民調也掉了7%，顯見其「等一個辦法」的起手式確實對其很不利。