台灣發展太空產業需要人才，北科大今天表示，112學年將新設「太空系統工程研究所」，鎖定衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技術、移動式地面接收平台等技術領域，首年招收15名碩士生，4月10日展開報名。

北科大校長王錫福指出，他們已整合電資學院與機電學院的豐富資源與優秀師資，積極發展太空系統工程相關的跨域技術。此外，更與美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）、和碩、資策會、國家太空中心等單位簽訂合作意向書，期望透過多方密切合作，攜手培育學養精湛的太空系統工程實務人才。

北科大電資學院院長張陽郎表示，低軌衛星發展已成為全球趨勢，太空系統工程研究所的課程規畫，包括衛星科技與工程、太空任務與系統設計、太空任務操作、太空載具動力學與控制、太空載具技術與太空系統管理等，研究專注於衛星通訊系統及地面接收平台研製，並設計太空工程實務專題課程，希望學生透過業界實習、專題論文，與產業實務無縫接軌。

「通訊其實是航太技術的靈魂。」北科大太空系統工程研究所籌備處所長、電子工程系教授林信標解釋，火箭、衛星、無人機等飛行載具，都是由許多不同子系統構成，包括推進、結構、導控、通訊等系統，如果沒有即時雙向的通訊系統，感測器無法將資料即時送回地面站，團隊也就無法根據當下狀況進行即時校正，臨機應變；有賴通訊系統的存在，才能更即時、更有效地掌控太空任務執行的需求。