【全程影音】拋藍總統初選真金方案 張亞中點「這關鍵」批：別盲人騎馬 @ChinaTimes

孫文學校總校長張亞中今年1月表態爭取國民黨提名參選2024總統，並多次呼籲黨中央舉辦黨內初選，張亞中今再召開記者會，提出「真金制度」初選建議做法，要求黨中央應舉辦公平、公正、公開的提名甄選制度，並主張參選人應該主動登記參加黨內初選。

張亞中指出，國民黨制度不明，因人設事，便宜行事，是國民黨近年決策現象。2015 年粗暴換柱、2019 年規則一變再變之慘痛教訓殷鍳不選。為避免重蹈覆轍，國民黨有必要廣開言路、察納雅言，以制度的規範、包容的心量，進行總統候選人的提名甄選。

張亞中表示，自己在1月11日宣布參選國民黨總統初選提名，因此要提出所謂的「真金方案」，該方案有兩個基本要點就是「制度必要」及「勝選為要」。

張亞中指出，「真金方案」包括三部分，第一，參選人要主動表達為國家承擔的意願，主動登記參選，並承諾無論結果如何都會團結；第二，理念政見的說明，接受提問機制，讓國人瞭解其理念和政策；第三，黨員要參與決定，初選結果必須交由黨員和全民決定，非少數人的逆勢操作決定。

張亞中表示，黨員毫無疑問是黨的主體，每年都有交黨費，應該在黨提名總統有參與的權利，而且黨員對黨有深切長遠影響，若只採取全民調，並不會堅持本黨應有原則與方向，長久下來國民黨就會失去理念和論述。「如果今天一個女孩要嫁人，是要家屬來做全民調，女主角都沒有發言的權利嗎？」

張亞中強調，經過這三階段產生的才是真金候選人、國民黨最強候選人，依制度而行有助於團結，便宜行事反而更容易離心離德，依完整制度產生之候選人才能服眾，也才能在未來凝聚真正的團結力量。

張亞中承諾，如果他贏得初選，若黨中央認為還有「更強人選」，在國民黨正式提名，甚至在向中選會登記之前，他都願意與這位「更強人選」進行一輪甄選，以推出國民黨「最強」的真金候選人。

張亞中認為，至於國民黨初選通過的總統候選人能否與其他政黨總統候選人或已取得參選資格的無黨籍人士合作共推一組候選人，他說，應建立對方同意、國民黨中央同意、國民黨初選通過的總統候選人同意等3個前提為原則，他個人也願意與黨友合作。