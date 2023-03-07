8小時工作制是大陸國家法律規定的每日工作時間，據央廣網引述全國人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠近日表示，從愛護員工的角度看，如果一天6小時就能解決問題，「6小時工作制」也可以。但過程中最大的問題是法定節假日，沒有讓企業有空間支配休假時間，因此她也建議允許企業彈性安排法定節假日。

董明珠說明，例如製造業有大量的裝備維修都在節日期間才可去進行設備保養，所以應該給企業這個自主權，允許企業結合不同工種特點，在取得員工本人同意的情況下靈活制定具體的調休政策。但要注意的是，企業必須保證按照國家規定把一年所有節假日休完、不能偷換概念。

實際上，董明珠在去年的兩會期間也曾就相關話題提出建言，她也建議對「996」工作制展開公益訴訟。檢察機關應充分發揮各項職能，最大限度保護勞動者合法權益。

董明珠表示，有些職位由於工作性質的原因適當延長工作時間，是可以理解的。但如果企業置員工的身體、心理健康於不顧，這是絕對不可行的。