苗栗縣長鍾東錦（中）與夫人陳美琦（右二）向受獎人員致賀。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣婦女會7日結合18鄉鎮市婦女會，在文化觀光局中正堂舉行「模範婆媳暨績優小組召集人」表揚大會，縣長鍾東錦與夫人陳美琦伉儷相偕到場致賀，讚許女力撐起一片天，肯定接受表揚的婆媳展現智慧與能力融洽相處，召集人則踏實耕耘地方凝聚向心力，營造安定和諧社會。

表揚大會上午在中正堂舉行，由頭屋、苗栗婦女會的太合鼓和舞蹈表演熱鬧開場，另造橋、三義、三灣及銅鑼婦女會也於大會穿插演出，增添不少歡樂氣氛。

大會由縣婦女會理事長蕭芳纓主持，中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓與會致意，縣長鍾東錦、夫人陳美琦、立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍，還有苗栗市長邱鎮軍及多位女性鄉長和縣議員出席，逐一表揚模範婆媳與績優小組召集人，並合影留念，以及婦女姊妹600多人齊聚一堂。

接受表揚最年長婆媳為頭份市92高齡的羅黃見妹，其次為卓蘭鎮90歲的詹劉有娘；受表揚的小組召集人頭屋涂謝菊梅加入婦女會已48年，其次為銅鑼朱玲玲亦超過30年之久。

縣長鍾東錦表示，由於家裡有太太和女兒，深知與女性相處之道，處事和談話都要技巧，時下已是女力出頭的時代，他以詼諧語氣說，日前參加中部8縣市區域治理平台會議，主持人臺中市長盧秀燕說只有他跟新竹縣長楊文科是男生，合影時就站兩側，女性在現代社會已能撐起一片天，「男性只能站兩邊！」

鍾東錦說，家庭中的婆婆難免有些堅持或固執的觀點，新加入家庭的媳婦要和諧相處誠屬不易，相信受表揚的模範婆媳，婆婆一定很有智慧和胸襟，媳婦則是具備孝順、能力和體諒等優點；而受表揚的婦女會小組召集人則長期踏實耕耘地方，有深厚的人脈，在地方能凝聚向心力，讓組織更健全，兩者對營造融洽家庭與祥和社會，都有重大的貢獻。

縣長夫人陳美琦表示，現代女性很多是職業婦女，忙於工作之外，回到家裡還要照顧婆婆、公公、老公和小孩，幾乎從早忙到晚，柔性的付出才能維持家庭的溫馨、和諧，特別到場向受獎婆媳和小組召集人致賀，同時向婦女鄉親表達最高敬意，為大家加油打氣。