「好黑、超離譜」，彰化市停車窘迫，有民眾日前在在旭光路的城市車旅停車場，停車12分鐘，竟被收費80元，打電話詢問等了20分鐘，最後回覆是前一小時都已以小時計算，PO文一出，網友紛紛留言「這是喊搶錢啊」，私人經營停車場就以這樣無法無天嗎？議員楊子賢詢問縣府交通處，派員現場稽查，發現已經違反停車場法，最高得以罰款1萬5000元。

民眾投訴彰化市旭光站停車場停車12分鐘竟收80元。（楊子賢提供／吳敏菁彰化傳真 ）

有民眾上周六在彰化人大小事社團Po文指出，停車12分鐘繳了80元，停車場表示，停車場已經標示「每半小時40元」計價，這次收費是以「未滿一小時以一小時計」，網友看了都代為哀嚎，這是什麼算法，就停12分鐘跳到未滿一小時計價，那每半小時40元是什麼意思，「天啊，這不是擺明搶錢嗎？」、「比台中市還貴喔」、「有這種計費方式嗎？」

楊子賢表示，PO文指出，彰化市旭光停車場「未滿一小時以一小時計」字樣過小，導致誤認該停車場停車都是以標示的「每半小時40元」計價。看到貼文的當天，我就立即到現場查看實際情形，除了有如那篇文章所稱標字過小容易有誤導消費者之虞，也發現該停車場「每半小時40元」的費率與一旁縣府交通處所核定「每小時60元」的公告有所出入，縣府網站上所公告的也是「每小時60元」。

民眾投訴彰化市旭光站停車場停車12分鐘竟收80元。（楊子賢提供／吳敏菁彰化傳真 ）

楊子賢質疑該停車場經營，不僅誤導不熟悉規定的民眾，還擅自變更費率，向彰化縣交通處詢問這件事，交通處交通管理科便派員至現場稽查，發現確實違法。

化市旭光站停車場收費和公告費率不符。（楊子賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府交通處長許俊宏表示，表示該停車場未經核定就擅自變更費率，已經違反停車場法，並要求該公司在3日內要改善未依照費率收費，以及收費方式字樣過小誤導消費者的問題。違法收費的部分，也將依停車場法第17和第37條最低裁罰3000元、最高1萬5000元，等到業者陳述意見，完成行政程序後，就會正式開單告罰。