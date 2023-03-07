28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害、烹屍一案震撼華人圈，前夫一家四口、前公公情婦、前夫男友人因涉嫌重大被逮捕。根據港媒報導，又有一名女子因涉嫌協助罪犯被捕，疑是死者前夫的女性友人。

根據《香港01》報導，蔡天鳳前夫的一名女性友人涉嫌協助罪犯，近日在大陸被捕，今（7日）上午被遣返香港並移交給香港警方，據悉，會先押往天水圍警署，再接手給西九龍總區重案組人員。

蔡天鳳生前是白富美，時常在社群平台分享名媛的奢華生活，2016年再婚後仍供養前夫全家，不僅買下上億豪宅給他們住，還雇用前夫哥哥當私人司機；未料疑因打算賣掉前夫全家住的豪宅，不幸惹來殺身之禍，前夫、前公公、前大伯目前被控謀殺罪，前婆婆則是妨礙司法公正罪，首次開庭的結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊。

至於另兩名嫌疑犯前公公47歲伍姓情婦、前夫的41歲林姓男友人，前者涉嫌租下4萬港幣（約台幣18萬）的屋子給蔡天鳳前夫躲藏，上月28日獲准保釋候查，3月下旬再向警方報到；後者疑收30萬港幣（約117萬新台幣）協助一名被告走水路潛逃，6日下午獲准以5萬港元（約新台幣19.5萬）保釋，5月8日再接受審判，期間不得離港，須交出所有旅遊證件，每周得向警署報到兩次。