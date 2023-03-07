東管處將於3月辦理5場次海廢循環再利用課程，其中開放3場次給有興趣民眾免費報名參加。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

東管處將於3月辦理5場次海廢循環再利用課程，其中開放3場次給有興趣民眾免費報名參加。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為啟發民眾對於海岸廢棄物循環再利用思考，將於3月辦理5場次向海致敬清潔人員海廢循環再利用課程，其中3月22日、24日、25日等3場次開放有興趣民眾免費報名參加。

東管處針對各階段淨海、知海、近海、進海目標持續行動中，為啟發民眾對於海岸廢棄物循環再利用思考，及了解資源永續的重要，將於今年3月辦理5場次向海致敬清潔人員海廢循環再利用課程。

其中3月22日、24日、25日等3場次開放有興趣民眾免費報名參加。課程內容為利用東海岸常見海洋廢棄物動手DIY創作，包含廢棄浮球、塑膠瓶及漂流木等素材，製作成浮球撲滿、收納盒及漂流木上板等不同用途的成品。

東管處表示，為落實行政院2020年「向海致敬」政策，搭配沿線鄉鎮公所包括花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉、台東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉等致力實施東海岸清潔維護及巡檢，落實縱向、橫向資料彙整及通報，期望達成營造全民樂於親近的海岸環境。期藉由課程讓民眾進一步認識海洋廢棄物再利用，進而達到資源永續循環。報名網址：https://forms.gle/wAzTfpq8X5vwsRSS8