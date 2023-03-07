有D奶女神及「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨，2020年和唱片公司「宇朕國際」鬧合約糾紛，她提自訴指控經紀公司負責人鄒巧雲向週刊記者放話，說她找黑衣人強迫解約，涉犯妨害名譽，台灣高等法院駁回她的上訴，判決鄒及記者無罪確定。

陳盈穎（藝名舒子晨）以經紀公司負責人鄒巧雲，在接受記者採訪時，指稱董女及其親友在2020年5月12日下午前往該公司洽談事務，是「舒子晨找黑衣人來談解約」、「黑衣人直搗公司並罵髒話」等不實言論。

她還指控鏡週刊記者依據鄒巧雲的不實說法撰寫稿件，刊登在週刊，標題為「女神過河拆橋」D奶女神舒子晨求解約，撂黑衣人直搗公司罵髒話，損害她的名譽為由，她自訴鄒女及記者涉犯加重誹謗罪。

台北地方法院一審及高院二審認為，本案有合理懷疑「有相當理由確信言論為真實」，依「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」的免責規定，且言論內容與自訴人公開演藝活動有關，不是具有高度隱私期待的「私德」事項，判決無罪。