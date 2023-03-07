2023世界棒球經典賽即將於台中洲際棒球場開打，民進黨立委張廖萬堅7日質疑，台灣媒體愛爾達電視負責轉播賽事，其在宣傳單上寫上台灣和國旗，卻被禁止在台灣主辦的球場發放，簡直讓人笑掉大牙、傷了球迷的心。對此，教育部長潘文忠稱賽事定表以奧會模式辦理，有其限制，但支持觀眾帶著國旗進場為選手加油。

行政院長陳建仁今日赴立法院備詢，張廖萬堅質詢指出，負責世界轉播經典賽的愛爾達電視製作了一份節目表，其中中華隊有四場，上頭印著台灣和國旗，卻被主辦單位禁止進入比賽球場發給球迷，詢問為何會有此狀況。

陳建仁表示，WBC在整個賽程中，都是把我方稱為「chinese taipei」，但張廖萬堅質疑，主辦單位想遵守奧會模式，但對於主辦國的宣傳、商業活動為何會有此限制，2013年WBC賽事時，球迷還帶著超大國旗，若按奧會模式，應該也不能進去？

潘文忠回應，主辦單位和國際棒委會有定調以奧會模式辦理，但張廖萬堅質疑，荷蘭轉播單位ESPN都能在宣傳單上稱呼台灣、放上國旗，為何台灣轉播單位只是秀了國旗、寫了台灣，卻被禁止在台灣棒球場發放，「這不是很可笑，笑掉大牙嗎？太傷了球迷的感情。」

潘文忠說，奧會模式的限制項目主要以官方為主，包括大會文件、手冊、廣播等，但國人能帶國旗或宣傳品為選手加油打氣。張廖萬堅要求，教育部針對在台灣主辦的賽事，在球迷、商業宣傳上應主張不受奧會模式規範，請他們不要自我設限。

但潘文忠認為，既然已經進行到最後，無法重新去談原來奧會模式的官方文件，但觀眾要帶國旗進場為選手加油，教育部將全力支持。