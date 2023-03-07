來自俄羅斯的伊林藝人安妮，2023年再推新作品與外籍歌手Keril韋喆合作新單曲〈2023〉，為了在MV中呈現最完美的體態，安妮展開瘦身計畫，每日早晚跑步健身，飲食方面則改吃花椰菜飯搭配鮪魚，在短短3周內瘦身3公斤。

安妮(右)與韋喆合作推出新單曲〈2023〉。（攝影Beck）

拍攝MV時，安妮不畏寒冷的熱情跳舞，還首次在台灣表演上課一年的DJ秀，「其實我10多年前在日本讀書時，當過DJ打工，不過來台灣後，因工作忙碌，就沒有去夜店了」，安妮也說第一次在台灣表演DJ，現場超嗨，真的很感謝粉絲們的支持。

安妮(中)與舞群在夜店勁歌熱舞拍攝MV。（攝影Beck）

MV拍攝當天，安妮也展現在台灣的好人緣，她興奮說，「我台灣的朋友幾乎都到場了！」包括演藝圈的藝人朋友成語蕎、鍾瑶、小百合，活動主持Dennis，籃球員戴維斯，及她的髮型設計師與律師都到場支持，安妮感動表示，「他們很多人平常不去夜店，這次完全是來捧我的場。」拍攝當天安妮臨時向好友借一輛紅色法拉利，朋友一口答應，立即開到現場出借1小時。

安妮(左)與妹妹Lena好感情，MV由Lena掌鏡。（攝影Beck）

另外，這次MV由安妮妹妹Lena掌鏡，Lena是旅遊YouTuber，首次挑戰MV拍攝的她壓力超大，安妮說，「對妹妹很不好意思，她並不是MV導演，但時間緊迫，我的要求又很高。」是否發生兩人意見不合的狀況？安妮笑說，「我是姊姊，她怎麼敢我吵架哈哈。」但她補充，「其實我會聽她的意見啦，所以我們完全沒有爭吵。」

安妮表示，這幾年受到疫情影響，很多人都很悶，希望這首歌能帶給粉絲好心情，她想傳達，一切都會好起來，歌詞中「我們去海邊吧」，抒發想出去玩的心情，安妮這次也首度嘗試參與作曲，副歌旋律討論修改上百次才滿意。多才多藝的安妮，來台後除挑戰歌唱、國標舞、鋼管舞、飛天鋼管、空中緞帶舞等，新的一年她還想嘗試騎馬，「我覺得騎馬很帥，說不定下次的MV就會看見我騎馬。」