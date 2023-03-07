Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》最近上架，也掀起對韓國邪教主過去涉嫌性侵新聞的討論，外界好奇韓國宗教為何偏愛往國外發展？知名韓國網紅宋讚養稍早發文透露，目前韓國基督教的氣氛是年輕人和想為宗教付出的人越來越少，因此在那把火還沒熄之前，宗教組織會希望盡量將這把火傳到其他國家，也許有些人會認為台灣年輕人也不足，但他認為「台灣還是比韓國有活力」，「這是我所看到的」。

宋讚養5日發長文分享就他所知的韓國攝理教與基督教背景，見到紀錄片《以神之名：信仰的背叛》終於上架，宋讚養說：「這天終於來了」，「真希望全世界都能看到這部紀錄片」，而在韓國這部紀錄片的名稱更直接，叫做《我是神》，製作這部紀錄片的導演和製作人透露，目前在韓國自稱是神的人超過100人，片中的主角只是這100人之1，而在韓國當地幾十年前就知道這是假的，只是因為該宗教平時低調，時間一久大家也沒時間理會而已，希望大家睜大眼看清事實。

話鋒一轉，宋讚養表示，自己想針對的不只攝理教，基督教也是，至於為何韓國類似基督教的邪教會這麼多？這是由於早年基督教在韓國曾有大跳躍式的復興，信徒從一開始的70萬人過了40年增加到1200萬人，在第二波躍進期間，不少「假先知」聞到了商機，才開始壯大並複製基督教教義去修改後運用，他強調不要只覺得攝理教有問題，其他類似的宗教可能也藏有陷阱，「你好好帶著屬靈的眼睛去看待自己的教會」，並好好判別帶領你的牧師方向是否正確。

在所謂的「興旺盛衰」，他認為韓國的相關宗教已經到了「衰」階段，年輕人與想為宗教付出的人變少，因此教會組織才會希望往外傳教，有些人可能認為台灣年輕力量不足，但就他看來台灣還沒歷經過中東、歐美、韓國基督教的「興旺盛衰」，相較於韓國的年輕人，台灣還是相對有活力，最後他呼籲大家不需要成為勇敢爆料的大人物，在接受宣揚福音前請先學好裝備自己，「當你真的屬靈上武裝起來了，軟弱的人自然會到你身邊來尋求保護」。

見此，網友回應：「真的是很用心很精彩的紀錄片，看得我毛骨悚然、憤慨不已」、「我信仰的只有愛，感恩，還有家人！家才是唯一的信仰」、「我看完了，實在很驚嚇，昨晚還做了惡夢」、「我覺得要看之前可能需要先給自己心理建設再看，因為沒辦法想像怎麼有人這麼壞，怎麼這些前幾大的大學生都這麼好騙」，宋讚養補充說：「認為被邪教騙進去的人都是很愚蠢的人的話，希望你們知道其實在邪教裡面有數不清的律師，醫生或是高學歷者。而一般被邪教捲進去的人都以那種平時認為自己是『絕對不會被騙的』人為居多。因為這樣的人一旦相信了一個新的東西，那就死都不會否定自己的選擇，所以反而這樣的人比一般人更容易上當」。