慶祝3月8日國際婦女節，台南市永康警分局今天除提前贈送紫色桔梗花及巧克力給分局的女警，還邀請轄區企業舉辦「粉妝上場讓女警更有力」彩妝活動，提供女警們學習上妝的機會，為自己增添美麗與自信。

慶祝3月8日國際婦女節，台南市永康警分局邀請轄區企業舉辦彩妝活動，提供女警們學習上妝的機會，為自己增添美麗與自信。（永康警分局提供／洪榮志台南傳真）

永康警分局表示，分局女警有4、50人，平均年齡較輕，但卻24小時輪班，還因職場需求必須穿著制服執勤，無法好好地妝扮自己，讓分局長甘炎民感念在心。

甘炎民為此特別在國際婦女節前夕，偕同轄區的將寶實業公司研發長、也是義警中隊副中隊長許益齊，舉辦有別以往的關懷女警慶祝活動，除致贈專業彩妝組合給女警，也請來專業彩妝師陳妮開課分享彩妝技巧，獲得在場女警一致好評。

慶祝3月8日國際婦女節，台南市永康警分局邀請轄區企業舉辦彩妝活動，提供女警們學習上妝的機會，為自己增添美麗與自信。（永康警分局提供／洪榮志台南傳真）

許益齊表示，警察在職場上本來就非常辛苦，尤其又是女性，身為一直在幕後支持警察的企業，能有機會為女警增添粉彩，就是對女警辛勞的感謝，期盼藉由企業的專業讓女警更有力與溫度，以展現對警察的支持。

甘炎民也說，警察工作剛柔併濟，女警在警察團隊更扮演重要角色，加上警察的工作主軸是治安、交通與為民服務，都和民眾日常生活息息相關，女性特質正好能調劑剛硬的職場文化；尤其警察工作需回應民眾各種需求，「耐煩」的功力顯得重要，女警處事細膩、柔軟度高，對遇到急難求助的民眾，更能發揮讓民眾安心的「溫柔力量」，希望透過女警妝容，一方面美顏愉悅自己，另方面也能暖心地與民眾接觸，建立溫暖體貼與有自信的警察形象。