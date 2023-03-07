行政院數位發展部一年200億的預算，先前曾遭到外界強烈質疑。對此，有鄉民在社群平台PTT發文，認為數位部成立至今做的事太少，希望大家幫忙補充，引來了熱烈回應，許多人更大酸，只看到數位部在「賣麵線」。

鄉民「troyyuan」今（7）日發文表示，數發部去年8月27日成立至今半年多，成員600多人的該部預算為200多億，與成員上萬人的警政署相當，「看起來一付要幹大事的樣子」，但是目前卻只聽到點餐系統、內建防詐等APP。

「troyyuan」認為，數位部想做的，是讓該部開發的APP，超越知名外送平台和來電辨識系統，成為「台灣no.1」，但這樣成就還是太少，應該還有才對，因此他希望其他鄉民可以幫忙補充，數位部成立到現在還有做什麼事。

此則討論版引來許多鄉民留言，他們的意見以負面、嘲諷為主，包括「賣麵線」、「消耗預算」、「你罵一下蔡英文，馬上就知道他們在做什麼」、「200億還在吞，嘴巴吃飽飽沒空解釋」、「蚊子應該有變多」。