美國芝加哥商業交易所（CME）最新表示，規劃將於4月3日推出基於美元／離岸人民幣期貨的期權，當前這一計畫正等待監管部門的審查。CME表示，此舉可能會增加交易量，並使投資者接觸到更廣泛的金融產品。金融分析師則指出，這些合約將幫助投資者在以人民幣計價的交易中建立對沖，尤其是經濟重開為在大陸更多的投資鋪平道路。

CME集團外匯產品全球主管Paul Houston表示，離岸人民幣已成為全球外匯交易的核心部分，透過提供這些期權合約可説明客戶在中國重新開放之際管理匯率風險，為場外交易市場提供一個有吸引力的補充。

根據大陸財聯社引述法國巴黎銀行G10外匯流動期權主管Adrian Averre也指出，由於美元／離岸人民幣期權已成為場外交易市場上交易量最大的貨幣之一，芝商所的最新措施是對其外匯期權產品組合的一項及時補充，成為芝商所市場上活躍的流動性提供者。

同時觀察人民幣交易量已在過去三年飆升、國際影響力日益提升。據國際清算銀行數據顯示，人民幣占2022年全球所有外匯交易量的7％，並超越澳元、加元和瑞士法郎，成為全球第5大交易貨幣。去年人民幣期權的交易量也比3年前幾乎翻了4倍。

另在俄烏戰爭爆發後，據俄羅斯《生意人報》近日報導，按照俄羅斯規模最大的證券交易機構——莫斯科交易所今年2月的統計資料指出，人民幣有史以來首次超過美元，成為該交易所單月交易量最大的貨幣。