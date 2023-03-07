缺蛋議題延燒，蛋價在6日創下歷史新高，台北市議會民眾黨團今召開記者會，提及3月1日發文向北市府索資後，蔣市府才緊急於3月2日發函「請農委會協助」北市的蛋品供應調度，誠然中央有該負的責任，但不代表台北市政府可以無所作為，蔣市府須改變溫吞、消極、被動的態度。北市產發局表示，這2年都會固定要求農委會加緊供蛋，議員索資當下並沒有近期的資料，才會發文更新要求農委會處理，並非完全無作為。

議員黃瀞瑩表示，蛋價在不到一個月的時間，兩度調漲，創史上新高。在蛋價看不見天花板，供需難達平衡下，缺蛋危機顯然不會在短期內結束。為了解這次缺蛋危機，蔣萬安除喊話「希望農委會有長遠規畫」外，還做了什麼？

黃瀞瑩批評，在3月1日發文向北市府索資了解後發現，蔣市府竟在議員發文關切後，才緊急於3月2日發函「請農委會協助」北市的蛋品供應調度，蔣市府這樣「抽一鞭才走一步」的反應，不知道是在虛應故事還是亡羊補牢？就連重要民生物資燈號，手機打開要查詢網頁也故障，面對供蛋失靈的中央政府，蔣市府必須改變溫吞、消極、被動的態度，應積極為市民發聲，並針對民生物資短缺問題提出北市的短中長期應變計畫，做好準備。

議員陳宥丞指出，台北市缺蛋問已造成社福機構無蛋可用，甚至影響到社區關懷據點共餐的長輩和兒少。負責經營關懷據點的機構為符合營養需求及履行共餐補助要點，必須自籌經費提高買蛋預算，現在面臨即便有錢也找不到地方買。為了買足每日共餐使用的蛋量，機構負責人還得委託台中親友跑去彰化買蛋送到台北，為了2000元的蛋，多花1000元的油錢。台北現況是零售被放掉、基層社福被放生，台北市政府社會局也應設法協助解決，否則老人家們拿著敬老金卻買不到蛋，也不算真正的照顧長者。

陳宥丞提到，缺蛋和缺工都是與民生息息相關的問題，在台北市政府的局處裡與民眾生活最有關的幾個單位，也同樣發生「缺工」的現象。負責民眾居家安全的警察局、消防局，合計起來的缺額就有347人；負責醫療及防疫工作的衛生局，缺額也多達165人；每天辛苦清潔市容和垃圾清運的環保局缺額也有95人；推動都市更新和危老建築業務的建管處、都更處也缺了81人。這些都是守護民眾生命安全，讓市民可以安心生活的市府重要基層人力，現在卻缺工高達688人，這也是蔣萬安市府必須設法解決的首要之務，不能讓台北市的人力缺口，既影響市政的品質、效率，又讓基層人力疲於奔命。

議員張志豪表示，接到旅館業者陳情，在防疫旅館退場、國旅復甦、國際觀光客開始回流的時候，飯店旅館業者缺開始面對缺工的問題。人手不足，連整理客房都來不及，急需各主管機關積極協助解決，不然未來可能面臨：有客人、有房間，但是人手不足無法承接的窘境，呼籲台北市勞動局應提出對策，例如擴大招募外籍人士，協助企業媒合等，盡力協助產業找尋人才。

議員林珍羽強調，今天我們說的缺蛋、缺工、缺藥等問題，誠然中央有該負的責任，但不代表台北市政府可以無所作為。蔣市長就職以來，台北市時間彷彿停滯，對於民眾面對的困境，幾乎沒有動作，卻看到團隊被不同派系把持、內鬥頻傳，市長本人決策緩慢，瞻前顧後。短短兩個多月，就已經有官員離職、倦勤，以及市政大權被市政顧問把持的傳言。

林珍羽說，市長這些管理上的缺失，更造成各局處效率低落，大小政務都須市長室決定，偏偏市長又無法決定，惡性循環下，同仁倦勤、政務廢弛，優秀的領導者應該要相信同仁的判斷，尊重制度，分層負責，市政機器才可以順暢運作。除非是重大的決策，呼籲市長決策圈切勿過度干涉，更不應該破壞制度，回歸分層管理讓行政回歸專業；請蔣市府即刻釋放無限小圈圈！

對此，北市產發局強調，去年遇到雞蛋缺口，中央補貼政策讓雞蛋不漲價，去年底缺口一直存在，剛好遇到禽流感，導致撲殺20多萬隻蛋雞，導致缺口加劇，後續中央已從國外陸續進口雞蛋，過去雞蛋供銷調配是中央權責，北市府持續與農委會密切保持聯繫，要求加緊調度雞蛋供給，因應台北市需求；這2年固定定期請求農委會加緊做供蛋調配，只是議員索資當下，沒有比較近期向農委會討救兵的資料，所以只是發文更新，並不是完全沒有作為。

社會局表示，目前請各類型機構，包括日間照護、住宿型等，暫時供應其他具有蛋白質的食材，不影響長者營養，雖然供蛋有減少，但不是完全沒有，會再調查瞭解全面情形，再向中央反應。

對於缺工問題，就服處長何洪丞坦言，旅宿業缺工嚴重，3月18日就業博覽會中，分別有17和29家旅宿業參與，釋出1600多個就業績會，台北市旅宿業特別，因為有國際觀光旅館，非常需要外語人才，未來有機會外派到連鎖旅宿業，薪水不低於3萬元，希望民眾多投入解決缺工，並與旅宿業合作，銀髮者晉用或是青年職場體驗、新住民等多多元方案協助旅宿業解決缺工，旅宿業也盼外籍生畢業後能留在台灣工作，這點會向中央反映。