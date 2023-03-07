網紅鳳梨（吳泓逸）與女友歐菈穩定交往，日前兩人趁著工作空檔到泰國旅行，沒想到卻自爆與一群美女共洗泰國浴，讓網友驚呼不怕女友生氣嗎?對此，歐菈在instagram透露當時就在旁邊觀摩，更道出背後目的，引起一陣熱議。

歐菈近日Instagram限時動態開放粉絲提問，只見有人劈頭就問：「請問鳳梨洗泰國浴有幹嘛」，對此，她透露當時人就在旁邊「一邊洗一邊觀摩」，接著分析細節就是「按摩洗澡還有床上按摩」，至於需要什麼額外服務，其實可以跟對方告知，不過似乎深怕被網友誤會，還不忘強調「我們真的單純體驗洗澡而已」，接著透露會邊洗邊觀摩，就是為了知道未來怎樣幫鳳梨洗，曬恩愛的舉動立刻閃瞎眾人。

歐菈開放粉絲提問，只見有人劈頭就問：「鳳梨洗泰國浴有幹嘛」。（圖／dj__ola IG）

歐菈接著透露「女生給女生洗真的蠻特別」，但也不忘叮嚀有些「沒有服務女生」，必須跟當地或朋友先行告知，才能跟業者進行溝通，不過似乎首次體驗感覺不錯，讓她不忘向要去泰國旅行的網友表示「去泰國旅行可以體驗看看」。

鳳梨日前透露是泰國的兄弟們逼他洗泰國浴，讓他苦惱表示：「我這種保守又正經的鄉村男孩，怎麼可能接受…他們硬是幫我點了六七個…但是我就無法擺脫傳統的操守…最後我還是羊入虎口了…無法倖免…」，隨後便曬出與多位美女合照，表示沒什麼能與對方交流，便教她們跳八家將，還不忘搞笑表示：「她們問我在台灣從事什麼工作…我說8+9…然後大喊一聲『叼招』」。