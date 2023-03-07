華新7日公布，自結2月合併營收178.72億元，月增17.87％，年成長37.18％，創同期新高；前二月合併營收330.34億元，年增幅24.53％，改寫同期次高。

華新表示，華新2月營收成長主因是國際鎳價止跌回升，不銹鋼及資源兩事業營收成長所致，電力線纜事業營收持平。

英國倫敦金屬交易中心（LME）近期鎳3個月期貨及現貨價格跌破2.5萬美元，華新2月已宣布3月不調整不銹鋼內外銷盤價，終止去年9月以來連續5個月上漲走勢。華新2月24日法說會預告，今年上半年不銹鋼事業營運會因大陸防疫解封，帶動民生消費及基礎建設，優於去年下半年。

華新表示，華新不銹鋼事業，去年併購義大利CAS不銹鋼廠，第一季挹注獲利，煙台軋鋼廠第三季量產、冷精廠2024年第一季量產。資源事業，投資印尼旭日及緯創兩冰鎳廠各4條生產線、各年產5.5萬噸，其中旭日廠第一季末量產、電廠預計第二季併網，挹注今年營運。華新依持旭日股份50.1％、緯創持股29.5％，分別可掌控2.75萬噸、1.6萬噸冰鎳，華新2024年可掌控8.4萬噸鎳金屬及冰鎳。