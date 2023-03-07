大陸外交部長秦剛表示，亞太地區應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣博弈的棋盤，任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在我們這個地區複製。（新華社）

大陸外交部長秦剛7日出席兩會外長記者會，被問及美國「印太戰略」對地區國家的影響，他表示，亞太地區應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣博弈的棋盤，任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在我們這個地區複製。

澎湃新聞報導，秦剛表示，美國的「印太戰略」標榜自由開放，實際上拉幫結夥，搞各種封閉排他的小圈子；號稱維護地區安全，實際上挑起對抗、策畫「亞太版北約」；宣揚促進地區繁榮，實際上是搞「脫鉤斷鏈」，破壞地區一體化進程。美國公開聲稱要塑造中國的周邊戰略環境，這恰恰暴露了「印太戰略」圍堵中國的真實目的，其最終結果只會導致衝擊以東協（ASEAN）為中心的開放包容的地區合作框架，損害地區國家的整體和長遠利益，注定走不遠、行不通。

秦剛說，他注意到最近不少地區國家的領導人表示，東協不能成為任何外部勢力的代理人，不能陷入大國博弈的漩渦。的確，我們的亞太地區應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣博弈的棋盤，任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在我們這個地區複製。至於說經濟上、安全上要靠誰，我的看法是還是要同舟共濟，患難與共，共謀安全，共促發展，共築更加緊密的周邊命運共同體。

秦剛指出，有人擔心中國經濟的前景，我認為大可不必，近期一些國際機構已經紛紛上調了對今年中國經濟增長的預期，我們自己的預期也是在5％左右，這將遠遠高於其他主要的經濟體。過去一年，中國吸引外資增長了8％，引資規模居全球前列。中國發展高峰論壇、博鼇亞洲論壇年會即將開始，今年天津夏季達沃斯論壇也將舉辦，據我了解，前來參會的各國企業家爭先恐後。

秦剛還表示，近期，我和多位元地區國家的外長交流，大家期待最大的就是發展，談論最多的就是合作，我相信中國加快推進高品質發展，擴大高水準對外開放，構建新發展格局，必將為各國特別是地區國家提供新的機遇。