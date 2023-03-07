新北市教育局培訓國小閱讀志工，累計培訓超過500人，志工將各種主題的繪本，以戲劇或演書的方式編創，擴展學生閱讀多元管道。閱讀故事志工這次以「暢遊新北，走讀學習」為主題，編創「新北城市繪本」系列作品5本作品，連續2個月到新北市10所公立國小巡迴展演，並在4月22日的2023新北閱讀節主舞臺登場。

教育局長張明文表示，新北市透過課程增能，鼓勵學校志工投入閱讀故事志工培訓活動，協力學校共同推動閱讀教育、展現閱讀教育多樣化風貌。

國小閱讀故事志工分成初階、進階及高階，課程內容包括說故事的技巧(聲音、表情、肢體語言)、道具製作實務、劇本編寫等。每一個階段，志工都要經過12小時的培力課程，並完成3至5次的實習，成績及格才核予證書。

海山國小志工這次從「新北城市繪本」：《啟程．雲遊新北》、《轉角．新北練習曲》、《蛙愛．活水新北》、《金夕．窩在新北》、《回望．當我們同在新北》5本系列作品中，擇定編創《回望，當偶們同在新北》一劇，親手製作服裝和舞台道具，期望透過演出讓學生從三鐵共構、耶誕城等新北特色，享受書本中的樂趣。

教育局表示，期盼透過五感的閱讀活動，搭配傳統的紙本閱讀，讓繪本動起來；並結合學校與志工的力量，共同推動閱讀教育，提供孩子們全方位的閱讀學習經驗，也歡迎大家4月22日到新北市市民廣場來看劇。