據主管機關公布相關數據，電子支付支各項業務穩定成長，消費者支付習慣也逐漸移轉，電子支付已成為替代現金的重要工具，電子支付會員人數也不斷攀升，其中全聯旗下「全支付」會員數也持續成長，上線半年突破300萬人大關。

全支付宣布，將攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定受邀者體驗，預計4月中將正式全面開放，投資人完成銀行帳戶連結後，成為全支付電支二類會員，將可透過全支付從開通投資帳戶、基金扣款、買賣，使用「一條龍」整合式服務。連結銀行帳戶合作銀行也將再邁進一步，陸續上線台中銀行、臺灣企銀、上海商銀等3家，4月底前可連結銀行數將增加為18家，為後續的金融性商品拓展金流廣度。

全支付與迷客夏推出消費活動，享20%點數回饋。（全支付提供）

另一方面，物價上漲下卻不影響民眾喝手搖飲的頻率，全支付近期與手搖飲「迷客夏」合作，推出消費回饋活動，3月23日前不限消費金額，使用全支付付款享20%點數回饋。