美銀預期，受到企業增長放緩影響，美國經濟將出現三個季度的負成長，但消費方面仍將穩健。美銀提出的基本情境是美國經濟從今年第三季陷入衰退，並持續到第四季和明年第一季，每季的萎縮幅度估將介於0.5%～1%。美銀並預期聯準會利率將在觸及5.25%或5.5%左右到頂，並長時間維持在該水準。而隨著經濟放緩，美國利率可能在2024年第二季開始回落。

莫尼漢表示，他認為美國經濟不會陷入深度衰退，這將是一次非常輕微的衰退，因為這是企業營運或商業活動放緩所導致，而非因為消費衰退。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家羅比尼則在這場會議上表示，包括俄烏戰爭惡化，以及中國重啟經濟對大宗商品的需求持續升高等因素都將助漲通膨氣焰，美國、歐洲和澳洲的通膨可能比市場及其央行所預期的更為持久，為了使通膨回落至目標區間，央行將不得不把基準利率提高到超乎原先預期的水準，而在這些國家央行持續致力於抑制通膨之際，全球經濟將面臨「硬著陸」的風險。