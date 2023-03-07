眼袋不是疾病，既不影響視力也非單一性別專屬，多數是後天造成，但也有先天遺傳，但嚴重的眼袋問題，其實會為生活帶來不小的困擾。聯新國際醫院整形外科主治醫師李彥錞表示，眼袋問題的關鍵就是「老化」，一旦皮膚鬆弛、眼眶筋膜與脂肪突出、加上淚溝凹陷以及黑眼圈等，就會使人看起來兩眼無神、十分憔悴、沒有精神與活力，整體讓人感覺比實際年齡老了10歲以上。

李彥錞說，眼袋在年輕時是平整的（除了部分人是遺傳問題），隨著年齡的增長，加上睡眠不足、長期吸菸或飲酒過量等不良的生活習慣，都會加速身體的老化，而眼袋就位於面部眼睛下方明顯的位置，當眼下皮膚鬆弛、支持性筋膜韌帶的張力及彈性下降，就會造成下眼瞼皮膚與筋膜突出，形成明顯、不好看的眼袋，加上位於眼袋下方的淚溝，若因為膠原蛋白或皮下脂肪萎縮、流失而凹陷，就會使眼袋問題更加明顯。

他表示，規律的生活作息，避免經常熬夜，多做眼部按摩，是有機會可以減緩眼袋與淚溝問題發生的速度，但改善眼袋的問題，則需要靠手術來解決。目前眼袋手術有分外開及內開等2種方式，考量手術方式的優缺點以及可能的後遺症等，避免外開手術可能會眼瞼外翻的風險，這也是現今眼袋手術的主流。

李彥錞進一步指出，無痕眼袋手術的原理是從下眼瞼內側的結膜切開，避開臥蠶和下眼瞼板，直接將眼袋多餘的脂肪取出，同步將眼下筋膜緊緻、固定，由於傷口藏在眼瞼內側，術後在臉部外觀上幾乎沒有傷口痕跡，所以不會影響作息，術後隔天就能恢復正常生活。

許多病患也會問及手術後眼袋還會不會因為年齡增長再次形成？李彥錞說，人體內的脂肪細胞單位量在成年以後是固定的，因此手術去除眼袋多餘的脂肪後，該部位的脂肪不會再生；但人還是會隨著時間繼續老化，皮膚鬆弛問題則不可避免，唯有養成正常生活作息習慣，才有助延緩老化。