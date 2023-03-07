自稱旅美教授的「翁達瑞」去年指控國民黨高雄市長參選人柯志恩論文涉「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫案，北檢昨天不起訴，「翁達瑞」昨又酸邪不勝正，會繼續追究。柯志恩不忍了，今（7）日委請律師發出聲明，她強調，若對她的人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！

去年柯志恩代表國民黨參選高雄市長，期間被自稱旅美教授「翁達瑞」的陳時奮質疑她論文「自我抄襲」、「一稿兩投」，涉及「學術不倫」，事後律師向北檢告發陳涉嫌加重誹謗、違反《選罷法》，台北地檢署6日偵結，認為加重誹謗罪是告訴乃論，律師未受柯委任提告，告訴不合法，另陳涉選罷法則罪嫌不足，6日將陳不起訴。

未料，翁達瑞昨又發文狠酸，「北檢證明我的指控有相當憑據，內容也未有虛構。簡單講，柯志恩抄襲已被檢方認定。接著，我要考慮是否提告國民黨「誣告」！對柯志恩的論文抄襲，我會繼續追究，直到她付出該有的代價為止。邪不勝正！」

國民黨智庫執行長柯志恩不忍了，今（7）日委請律師發出聲明，她強調，若對她的人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！（柯宗緯翻攝）

對此，柯志恩今在臉書反擊，選舉期間不想隨小人起舞，由國民黨代為提出告訴，昨檢察官以「法律要件不符」不起訴，對於台灣司法無法對惡意毀人聲譽者予以警告、懲罰，讓本人最重視的學術倫理和名譽得到公正的裁定和合理的保護，深感遺憾與失望，也讓本人失去藉由法律獲得公道的機會。

柯志恩痛斥，「不起訴」的結果讓「翁達瑞」食髓知味、更加猖狂張楊，再度曲解法律，如小丑般繼續搭台唱戲、含血噴人，她已委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、移花接木、混淆視聽。而她也不希望濫用寶貴的司法資源，然一旦對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！