臉書Facebook和Instagram的母公司Meta，傳出最快在本周裁員數千人。美國媒體報導指稱，這波裁員是為縮編。Facebook創辦人兼Meta行政執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將2023年Meta稱為「效率年」，又稱要致力於讓組織扁平化。這是自2022年11月Meta首次裁員1.1萬人（13％）後，又一次的大規模裁員。
據聞這次裁員人數達數千人，製定裁員計劃的消息人士指出，可能在祖克柏為第3個孩子放育兒假期前完成。Meta發言人則拒絕回應。
臉書Facebook和Instagram的母公司Meta，傳出最快在本周裁員數千人。美國媒體報導指稱，這波裁員是為縮編。Facebook創辦人兼Meta行政執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將2023年Meta稱為「效率年」，又稱要致力於讓組織扁平化。這是自2022年11月Meta首次裁員1.1萬人（13％）後，又一次的大規模裁員。
據聞這次裁員人數達數千人，製定裁員計劃的消息人士指出，可能在祖克柏為第3個孩子放育兒假期前完成。Meta發言人則拒絕回應。
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