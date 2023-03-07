衰男警局旁行竊 闖餐廳偷捐款箱得手150元秒落網

新北中和區一間餐廳5日凌晨遭蒙面賊闖入，順手拿走愛心捐款箱及其他財物，不過得手僅新台幣150元。警方獲報調閱監視器，一秒認出為偷竊慣犯陳男，隨即在轄區內搜索並逮捕，全案移法送辦。

據了解，案發地點就位於圓通路上，緊鄰中和警分局不到100公尺，這名竊賊平時居無定所，趁著凌晨3點多進入巷弄，避開監視器後撬開後門闖進，行徑相當大膽且手腳俐落，因爲這並非他第一次鎖定該店家行竊。今年1月也針對同樣餐廳下手，得手新台幣9千元；事發隔日，店家準備開門做生意時，發現東西明顯被移動過，尤其給獨居老人的愛心基金莫名失蹤，便於早上10時許報案。

監視器畫面拍下，陳男穿著黑色連帽外套，先是在櫃檯內東翻西找，尋覓有價值的財物，不過似乎不如預期，他接著轉移至結帳台，最後只找到裝了100個1塊錢的零錢袋以及愛心箱，內有善心人士捐款50元，隨後逃走。員警透過畫面立刻認出犯嫌為轄內慣竊，循著常出沒地點追查，最後在一處巷弄逮到人，全案依加重竊盜及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦；忙了一夜，犯嫌為了這150元吃上官司，實在得不償失。