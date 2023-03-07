國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右起）、立委李德維等7日召開「基捷不到基隆 不出錢變出53億 民進黨還要騙?」記者會。（劉宗龍攝）

蔡政府要求基隆市政府共同分擔基捷建設基經費，從17.7億元暴增爲53.86億元，將會使基隆財政進入黑暗期，拖垮基隆市府建設計畫。國民黨立院黨團今(7)上午舉行記者會，痛斥蔡政府難道是基隆市長選舉敗選，就讓經費大漲，把建設基隆捷運是一場「政治騙局」？

國民黨團總召曾銘宗對蔡政府提出抗議，中央對地方政府的補助，居然還要看顏色。去年11月15日，蔡政府宣布拚基捷明年第4季動工，但第一階段只到八堵，交通部長王國材說，第二階段一定會進入基隆市區，請問第二階段工程何時才開工？何時會完工？蔡政府必須向全體基隆市民講清楚、說明白。

其次，基隆捷運基隆市政府分攤經費，為何自17億元增加為53.86億元，暴增3倍，政府補助真的看顏色？請交通部出來面對。最後，國民黨團認為，基隆捷運不是地方政府自提的建設計劃，是由中央規劃興建，經費宜由中央政府全額負擔。

黨團書記長謝衣鳯指出，未來基捷建設完成，基隆市將負責重大的營運成本，為何又要將龐大建設經費加諸在基隆市政府財政上？中央難道不能夠支持「北北基桃運輸網大開發」的概念呢？難道未來在台灣各個角落，都出現因為執政不同而有差別待遇的話，相信這是人民所不樂見的。

副書記長洪孟楷表示，上個月初，王國材拜訪新北市長侯友宜提到，基捷建設費用將增加到近697億元，洪孟楷質疑，去年1126大選前就知道，建設經費將從400多億增加到近697億元，擔任8年的基隆市長，到去年底才卸任的林右昌，如果早已知情，卻沒有如實告訴基隆市民，向基隆市議會報告，是深怕影響選情所以選擇隱匿？

藍委李德維表示，難道人走茶涼，政策承諾可以一變再變？民進黨在選前說，基隆捷運經費425億元，是民進黨立委蔡適應全力協助，當時的行政院長蘇貞昌拍板定案，蔡英文總統堅定相挺，林右昌市長全力爭取到的。蔡政府不能因為國民黨勝選，變成基捷建設經費要求基隆市增加分攤。

李德維呼籲蔡政府，選前的承諾，在1126敗選後不能跳票，施政要一致，相關部門必須把相關經費羅列出來，不能讓基隆市民獨自承擔53.86億元經費。