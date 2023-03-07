許多人買房、租屋都會參考風水，如果是選擇透天厝的民眾，則要留意是否「開門見梯」，風水專家湯鎮瑋表示，若房間門正對樓梯，恐會有血光之災；大門正對樓梯則會漏財。

湯鎮瑋在臉書發文指出，居家格局若是房間門正對樓梯，且距離很近，一打開房門就會看見樓梯梯刀，會使居住者健康受到影響，需特別注意有意外、血光之災。

至於該怎麼化解？湯鎮瑋教大家，欲化解開門見梯格局，可以在房間門口擺放九宮八卦圖或九宮八卦牌。

湯鎮瑋表示，在風水學中，向下的樓梯為「溜財梯」，若是家中大門正對此梯，就會形成退財的「捲簾水」格局，導致居住者的財運如溜滑梯般下降，不但不利進財，也不利守財；在工作方面更有節節敗退之意。門為口、梯為舌，「開門見梯」也表示居住者容易有口舌是非和官司糾紛。

欲化解「開門見梯」的破財影響，可以在大門口放一張紅地墊，用喜氣補財氣。

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